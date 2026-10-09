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10 ottobre 2026 alle 00:35

In viaggio su Marte 

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Raggiungere Marte è una delle grandi sfide dell’esplorazione umana. La distanza fra la Terra e il pianeta rosso è tale che un viaggio di sola andata richiederebbe dai 6 ai 9 mesi. Ma il problema non è solo la distanza. Radiazioni, gravità ridotta e rischi medici rendono una missione umana estremamente complessa. Inoltre giunti su Marte serviranno habitat protetti e tecnologie capaci di produrre direttamente sul posto risorse fondamentali, come ossigeno e propellente. A “Una finestra sull’universo”, l’astrofisico Manuel Floris e direttore del Planetario de L’Unione Sarda ne parla con Paolo Ferri, fisico ed ex direttore del Dipartimento Operazioni Spaziali dell’ESA. Dalle 15 su Videolina.

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