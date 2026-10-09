Raggiungere Marte è una delle grandi sfide dell’esplorazione umana. La distanza fra la Terra e il pianeta rosso è tale che un viaggio di sola andata richiederebbe dai 6 ai 9 mesi. Ma il problema non è solo la distanza. Radiazioni, gravità ridotta e rischi medici rendono una missione umana estremamente complessa. Inoltre giunti su Marte serviranno habitat protetti e tecnologie capaci di produrre direttamente sul posto risorse fondamentali, come ossigeno e propellente. A “Una finestra sull’universo”, l’astrofisico Manuel Floris e direttore del Planetario de L’Unione Sarda ne parla con Paolo Ferri, fisico ed ex direttore del Dipartimento Operazioni Spaziali dell’ESA. Dalle 15 su Videolina.
Videolina, alle ore 15
10 ottobre 2026 alle 00:35
In viaggio su Marte
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