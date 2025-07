In viaggio per 15 ore senz’aria condizionata 

Un caldo insopportabile già dalle prime ore del viaggio, con pesanti disagi per chi si è trovato a bordo del traghetto da Genova a Porto Torres. Quindici ore di traversata senza aria condizionata nella maggior parte delle cabine della Gnv Azzurra, la vecchia nave della compagnia Grandi Navi Veloci partita da Genova alle 19.45 di martedì e approdata a Porto Torres, ieri mattina intorno alle 11.30, nella banchina di Ponente. A bordo 1070 passeggeri, coinvolti in un viaggio incubo in una delle nottate più calde della stagione. Numerose le proteste dei viaggiatori costretti a trascorrere lunghe ore in mare con temperature insostenibili nelle cabine, nei bar e nelle mense della nave, sopportando un ritardo di tre ore tra la partenza e l’arrivo. «Mai viaggiato così male, con impianti di aerazione non funzionanti e un mare piatto che rendeva incomprensibili i tempi lunghi dell’attraversata», sottolinea Marina Usai, uno dei passeggeri sbarcati a Porto Torres. C’è chi racconta di avere cercato invano un reparto della nave più al fresco. Renato Persigni di Torino, con la moglie sarda, da 55 anni sale sulla nave Genova-Porto Torres per raggiungere l’Isola e recarsi a Oristano. «Un viaggio terribile, e la mia promessa è che non salirò più su quel traghetto. All’inizio sembrava tutto tranquillo – racconta - ma strada facendo ci siamo accorti che si procedeva in maniera lentissima e senza aria condizionata». La compagnia parla di un guasto tecnico, che però persiste da qualche giorno. Stessa disavventura, infatti, l’hanno vissuta gli autotrasportatori anche nella traversata di lunedì 30 giugno.

