In viaggio nel Sarawak insieme a Ivo Murgia 

Si viene e si va e il bello del girovagare sta nell'adrenalina di non fermarsi, ripartire per mete sempre lontane, fascinose e tornare per raccontarle. Ivo Murgia presenta il suo nuovo libro, “Sarawak”, uscito oggi per la Collana Gli Indipendenti, edito Cenacolo di Ares.

Per questo suo nuovo viaggio, lo scrittore si spinge in Borneo, Malesia, Brunei e Singapore. Il titolo è dedicato a uno stato del Borneo che oggi è amministrato dalla Malesia, che a sua volta si divide l’isola asiatica con Indonesia e Brunei. Un rompicapo di luoghi su cui il lettore potrà godere di resoconti approfonditi, spassionati, divaganti e mai banali. Sfogliando le duecento pagine, Murgia ci porta in giro per il globo facendoci assaporare gusti, percepire odori e catturare istanee quasi a esser là con lui. La narrativa scorrevole raccoglie quante più informazioni su usi e costumi e, persino tratti inusuali di ambientazioni che dopo lettura saranno molto più vicini a noi.

Viaggiatore solitario, in cerca di nuove vedute, nuove conoscenze e con un solo bagaglio: tutto registra. Ci porta al Mulu National Park, alla Lang Cave e, persino a scoprire che le liane si arrampicano dalla terra e non il contrario. Con scioltezza si superano confini, si racconta dei luoghi attraversati con estratti di storia politica che aiutano a comprenderne la complessità. Ivo Murgia in questa sua ultima traversata affianca anche un aspetto sentimentale: inserendo una storia d’amore, nata nei suoi primi approcci nel 2017, costruita con adagio lungo sette anni e che si riconosce nel nome di Caterina, figura velata nella precedente opera. L'architettura dei capitoli permette di seguire i protagonisti quasi in maniera separata, senza intaccare le percezioni del viaggio bensì arricchendone l'interesse. (fe. a.)