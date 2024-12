In viaggio da Sant’Antioco con otto chili di cocaina 

Blitz natalizio dei Carabinieri di Olbia. I militari la mattina del 24 dicembre hanno chiuso una operazione in città con il sequestro di circa otto chili di cocaina. L’attività del personale del reparto territoriale è ancora in corso e gli investigatori stanno lavorando per identificare le persone coinvolte nell’organizzazione e trasporto e consegna della droga.

Stando a quanto trapela dagli uffici giudiziari il personale dell’Arma ha fermato un uomo di 40 anni residente a Sant’Antioco che stava viaggiando a bordo della sua auto nel territorio di Olbia. Dopo una accurata perquisizione, i carabinieri hanno trovato i panetti nascosti nell’utilitaria per un peso complessivo vicino agli otto chilogrammi. L’uomo non ha saputo dare spiegazioni sulla presenza della cocaina ed è stato trasferito in caserma, identificato e arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini in corso puntano a individuare i soggetti che hanno consegnato la cocaina alla persona arrestata. Non è escluso che l’uomo bloccato dai carabinieri fosse monitorato. Il presunto corriere è stato trasferito nel carcere di Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’arco di pochi giorni le forze dell’ordine hanno sequestrato a Olbia 50 chili di cocaina.

