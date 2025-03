«In viaggio da Bordeaux per cantare insieme» 

«Nel cuore porteremo sempre il calore umano con cui ci avete accolto. Ho letto sui libri dell’ospitalità del popolo sardo, dal vivo è stata una grande lezione per noi docenti e per i ragazzi». È il saluto dell’insegnante Myriam Ladjili, ospite dell’istituto comprensivo di Sanluri, grazie al progetto Erasmus. Un ponte culturale lungo quattro giorni per sedici studentesse, dai 14 ai 15 anni, otto di Bordeaux e otto di Sanluri. Il tema del confronto “Mescoliamo le nostre voci per condividere le nostre tradizioni”, ha permesso di conoscere affinità e differenze musicali fra Sardegna e Francia, ma anche altri aspetti, come il tessuto, in sardo imbodrau , del costume tradizionale di Sanluri che arriva proprio da Bordeaux.

L’accoglienza

«Sono bastate poche ore», racconta Ladjili, «per sentirci a casa. Giornate volate via con attività che hanno favorito lo scambio di esperienze e metodologie didattiche nel settore della musica, del canto popolare e della tradizione. Lezioni che le nostre ragazze hanno seguito in classe, in momenti d’incontro con il gruppo folcloristico, il suono delle launeddas, uno strumento che porteremo a scuola, grazie al dono del maestro Franco Tanda». Ma più che gli aspetti strettamente musicali, la docente, con la collega d’inglese Corinne Esconteloup, ama parlare dell’accoglienza e di altri valori. «Mi è sembrato di tornare indietro nel tempo, nella mia terra natìa, la Tunisia», dice. «Ho ritrovato affetti, amicizie, riconoscenza, gentilezza, oggi sentimenti in via di estinzione. Un esempio per tutti: abbiamo notato quanto i rapporti fra il personale scolastico si basino su un rispetto che mai avrei immaginato, anche nel modo dolce di confrontarsi. Le nostre alunne sono rimaste sorprese per le regole che hanno notato in classe: chiedere il permesso prima di uscire dall’aula e per ogni cosa “scusi professore, scusi professoressa”».

Il progetto condiviso

Non solo musica, ma anche visite guidate in una fetta del patrimonio storico e ambientale dell’Isola. Un coro di voci bianche, questa volta di stupore, quello delle ragazze francesi: «Quando siamo arrivate a Barumini è stato bellissimo, monumenti così tanto particolari non li abbiamo mai visti». La docente delI’Istituto, promotrice dell’iniziativa, Rosangela Vinci, dice: «L’affetto che colleghe e alunne hanno avuto nei nostri confronti è stata la ricompensa più grande. Una lezione sull’importanza di aprire la scuola all’esterno. Attività pratiche e gemellaggi che insegnano come la musica abbatte le distanze geografiche e unisce i popoli. Il concerto finale al teatro, canti, balli e folclore, ha dimostrato che, in poco tempo, giovanissime ragazze hanno saputo unire sul palco 50 anni di cultura e tradizioni». Soddisfatta la dirigente scolastica Cinzia Fenu: «L’esperienza Erasmus per noi non è una novità. Ogni volta i ragazzi arricchiscono il bagaglio culturale con esperienze che vanno oltre i banchi di scuola».

