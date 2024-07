In viaggio con un chilo di cocaina, 44enne patteggia tre anni 

Lo scorso febbraio era stato sorpreso dai poliziotti sulla 131: viaggiava in auto con un chilo di cocaina. Ieri in tribunale Diego Trudu, 44 anni di Marrubiu, ha patteggiato tre anni e un mese davanti al giudice per le udienze preliminari Salvatore Carboni. La pena era stata concordata fra il suo difensore Fabio Costa e la pm Silvia Mascia.

I poliziotti probabilmente lo stavano aspettando e avevano attivato un posto di controllo. Lo avevano fermato e, all’alt, un disoccupato di Marrubiu aveva consegnato un pacchetto: poco più di un chilo di cocaina. L’operazione della Squadra mobile della questura di Oristano era scattata nella notte. Verosimilmente gli investigatori tenevano d’occhio il quarantaquattrenne, che non ha un’occupazione fissa ma fa solo lavori saltuari; il suo ruolo, probabilmente, è quello del corriere, cioè chi si occupa di trasportare la droga da un luogo all’altro. Quando era stato fermato lungo la 131, Trudu non aveva opposto resistenza e aveva consegnato il pacchetto con la cocaina. A bordo non aveva nient’altro che potesse far pensare all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti ma il quantitativo trovato dalla Squadra mobile non era certo quello per consumo personale. ( p. m. )

