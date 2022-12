In viaggio con trentatré bombe 

Quegli ordigni artigianali potevano anche uccidere. Trentatré candelotti sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Tortolì dopo averli rinvenuti dentro una macchina che, alle quattro del mattino del 25 dicembre, transitava in via Copenaghen, vicino alla baia di Porto Frailis. Erano stati creati con tubi di plastica. All’interno contenevano polvere pirica, del legno morbido utilizzato come tappo e del filo di ferro modellabile per pressare il tutto. La detonazione avrebbe potuto essere abbastanza potente, ma soprattutto le schegge di plastica, ferro e legno senza controllo potevano provocare danni permanenti a persone o cose. Quattro giovanissimi ogliastrini sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Lanusei. Il sostituto, Giovanna Morra, contesta ai quattro il reato di detenzione e porto illegale di esplosivi. Ai giovani sono stati sequestrati anche i telefoni.

Il fatto

Due macchine sospette la notte di Natale transitavano in una parallela di viale Europa, la strada per il mare. Giovani sbarbati che hanno attirato l’attenzione dei carabinieri della stazione di Tortolì che li hanno inseguiti e fermati. I ragazzi erano in otto, quattro su ciascun mezzo. I militari hanno avviato le perquisizioni e all’interno di una delle due utilitarie hanno trovato 33 candelotti realizzati artigianalmente. Non erano confezionati con carta, quindi con lo scopo di creare solamente un forte rumore, bensì gli ordigni rudimentali avevano una carica maggiore. Al termine degli accertamenti dell’artificiere del Nucleo investigativo di Nuoro i 33 pezzi sequestrati sono stati classificati come ordigni artigianali di fattura non professionale. La differenza con i soliti botti e bombe carta immessi sul mercato in vista delle festività di fine anno sta proprio nel confezionamento. Alcuni dei 33 candelotti erano stati suddivisi in bustine da freezer, probabilmente pronte a essere immesse sul mercato nero dei botti.

Le operazioni

Nel giorno di Natale la compagnia di Lanusei ha schierato 5 pattuglie e 15 uomini per garantire massima sicurezza sul territorio. Il personale dell’Arma ha condotto controlli e perquisizioni nei luoghi sospetti o comunque sensibili, identificando e perquisendo più di 100 persone. Setacciati anche i distributori di bibite h24, dove sono stati sorpresi giovani con addosso coltelli e droga. Le operazioni dei carabinieri sono culminate con il sequestro dei candelotti, che ha scongiurato potenziali incidenti.