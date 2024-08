In viaggio con Serreli 

Escursioni in Ogliastra per l’odierna puntata di “Itinerari di Sardegna”, la trasmissione scritta e condotta da Giacomo Serreli (nella foto) per la regia di Gianfranco Trudu in onda alle 21 su Videolina.

Dapprima a Ulassai con le tante testimonianze dell’arte di Maria Lai e della recente biennale a lei dedicata. Ma vi mostreremo anche le suggestive immagini della grotta di su Marmuri e la chiesa bizantina di santa Barbara.

A Osini poi visita d’obbligo al vecchio abitato distrutto dall’alluvione del 1951, alla chiesa di santa Susanna, alla spettacolare scala di San Giorgio e al bellissimo nuraghe di Serbissi.

