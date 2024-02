In viaggio con la droga? «No, è Viagra» 

Denunciato per possesso di cocaina, un ventenne di Arzana contesta il sequestro: «Era viagra». L’ha dichiarato ai carabinieri della stazione di Villaputzu che, nei giorni scorsi, l’hanno fermato alla guida dell’auto intestata al padre. Il ragazzo rientrava da Cagliari e, all’altezza del chilometro 54.500 dell’Orientale, i militari gli hanno intimato l’alt invitandolo a seguirli in caserma. Qui lo hanno perquisito e nella tasca anteriore dei pantaloni gli hanno trovato la compressa da 0,80 grammi avvolta da cellophane termosaldato. Il ragazzo ha affermato che si trattava di una pillola di Camagra, prodotto raccomandato per migliorare le prestazioni sessuali e equivalente del viagra originale. Tuttavia al giovane, assistito dall’avvocato Mario Solanas, il personale dell’Arma ha pure ritirato la patente di guida e sequestrato per qualche giorno la berlina. La pastiglia è stata inviata al laboratorio scientifico dell’Arma di Cagliari per accertarne la natura.

