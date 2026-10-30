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31 ottobre 2026 alle 00:13

In viaggio con i fisici nell’Einstein Telescope 

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L’Italia si è candidata ad ospitare il nuovo telescopio che osserverà le Onde Gravitazionali, scegliendo la Sardegna con il sito di Sos Enattos per il futuro Einstein Telescope. Questo nuovo strumento avrà l’obiettivo di rivelare l’esplosione di grandi stelle e le vibrazioni dell’Universo Primordiale. Oggi alle 15 a “Una finestra sull’Universo” con i fisici Alessandro Cardini ed Alberto Masoni dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) scopriremo cosa rende speciale il sito di Son Enattos.

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