“In viaggio con Giulia”: concerto di beneficenza per acquistare un’ambulanza pediatrica 

Concerto di beneficenza “In viaggio con Giulia” domani alle 19,30 nel Teatro della Scuola Media Istituto Comprensivo Pirri 1 - Pirri 2. A organizzarlo Cittadinanzattiva Sardegna Odv-Ets-Assemblea territoriale di Cagliari, con il patrocinio del Comune.

Durante il concerto, che sarà presentato da Enrica Fois, consigliera della Municipalità di Pirri, interverranno, il vice sindaco Giorgio Angius, Vincenzo Pinna, coordinatore di Cittadinanzattiva Cagliari ed Eleonora Galia, presidente dell’associazione “Il sogno di Giulia Zedda” e mamma di Giulia.

Durante la serata sono previste le esibizioni del Coro “Associazione Terra Mea” (Maestro Tobia Tuveri), del Coro Forense “Coro Note in Toga” (Maestro Lorenzo Zonca), dei Cori “Sancta Helena Chorus” e “In-Cordis Jubilo Corale Polifonica” (Direttrice Serenella Carta).

L’ingresso al concerto prevede una quota di 10 euro e l’intero ricavato sosterrà il progetto “In viaggio con Giulia” per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica per l’ospedale San Michele- Brotzu di Cagliari. Per informazioni chiamare al 329.0211847 o scrivere a cittadinanzattiva.ca@gmail.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA