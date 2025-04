In via XXI Aprile la perdita non si ferma 

Non c'è pace per via XXI Aprile. Oltre alle grosse buche presenti da tempo sull’asfalto precario, e lo svincolo della 554 ancora chiuso, ora c’è un nuovo problema: una perdita idrica che perdura da circa un mese. Il Comune ha sollecitato Abbanoa affinché intervenga il prima possibile per riparare la perdita, ma gli abitanti della zona intanto sono infuriati. «Un mese senza che si sia fatto niente è inaccettabile, si tratta di acqua, un bene prezioso», dichiara Enrica Murgia, un’abitante della vicina via Loddo. ( st. la )