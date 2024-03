In via Verga al via i lavori di Abbanoa 

Sono finalmente partiti i lavori di pulizia e ampliamento delle condotte di scarico a Guspini. Abbanoa con un appalto assegnato alla ditta Co.Me.Car. ha dato avvio a un intervento in varie zone della Sardegna per l’efficientamento delle infrastrutture a rete di servizio. A Guspini i lavori sono iniziati ieri in via Verga, la strada assai frequentata dai veicoli che trasportano i rifiuti nell’ecocentro, durante le piogge diventa pericolosa per il traffico e per i pedoni a causa della fuoriuscita di acqua e liquami dai tombini. «Anche recentemente due tombini sono saltati a causa del carico eccessivo dell’acqua piovana – dice Franco Lixi un residente nella via - con conseguente allagamento della strada. La situazione crea da tempo problemi per gli abitanti della zona di via Marconi e dintorni. Ci sono stati allagamenti in abitazioni che hanno causato notevoli danni alle abitazioni. Il tratto di strada raccoglie l’acqua piovana proveniente da via Carducci e via Giovanni Antonio Sanna, che durante i rovesci d’acqua si trasforma in un torrente con conseguenze gravissime specie per gli automobilisti. Recentemente coperchi in ghisa di due pozzetti di via Verga sono letteralmente saltati in aria a causa della pressione della rete fognaria, provocando la violenta fuoriuscita dei liquami». Un problema che negli ultimi tempi si è ripetuto malgrado sia stata fatta la manutenzione dei pozzetti. Nel tratto stradale le condotte, costruite negli anni ‘80, sono sotto dimensionate rispetto alla quantità di acqua che arriva dalle parti alte del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA