In via Vanoni un nuovo murale 

Da qualche giorno c’è un nuovo murale a Sestu, realizzato da Pina Serra, in via Vanoni 21. Serra, che ha già realizzato altri murali in collaborazione con amiche, racconta: «è una dedica a mio cognato Giorgio, lui amava dipingere. Ma è anche una mia passione da quando ero piccola, anche se l’ho dovuta trascurare per lavoro e famiglia. Ora sono in pensione e ho ripreso. Mi piace dare un tocco di colore al paese». Il murale rappresenta uno scorcio di campagna e Pina Serra ha intenzione di realizzarne uno anche più grande, in collaborazione con altri volontari. (g. l. p.)

