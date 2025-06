In via Toxiri una nuova rotatoria 

In via Generale Toxiri, tra le vie Is Tanas e del Pescatore, i tamponamenti sono quasi all’ordine del giorno. Per ridurre il tasso di incidentalità, il Comune di Tortolì vara l’antidoto: realizzerà una nuova rotatoria. Servirà a migliorare l’accesso ad alcune zone residenziali e al nuovo fabbricato commerciale (ospiterà il secondo Eurospin?) che aprirà in via Is Tanas.

«La viabilità - spiegano i progettisti che hanno presentato il progetto della convenzione tra la committente della struttura commerciale e il Comune - sarà riconfigurata intorno a uno spartitraffico centrale, l’anello stradale, a senso unico di percorrenza antiorario, che diminuirà significativamente il numero dei punti di conflitto dei flussi veicolari e ne ridurrà il rango di pericolosità, che fluidificherà il traffico veicolare, e che darà la possibilità di dedicare uno spazio per la realizzazione della sede per una pista ciclabile parallela alla via Toxiri».

La rotatoria avrà un diametro di 24 metri, una larghezza di 8 con quattro rami di intersezione stradale con gli assi viari esistenti. In prossimità della nuova rotonda verrà istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari, in linea con il processo di Zona 30 applicato in più strade cittadine per potenziare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Un’altra rotonda è stata progettata in viale Santa Chiara, tra l’impianto sportivo di Fra Locci e l’Ipsia. Un incrocio ad alta intensità di traffico soprattutto durante l’anno scolastico dove gli incidenti sono costanti e coinvolgono gli studenti che in quel tratto attraversano a piedi per raggiungere il polo scolastico da piazza Fra Locci.