Due importanti opere pubbliche, per un totale di oltre 700 mila euro, stanno per decollare entro poche settimane in virtù degli appalti definitivamente assegnati ai vincitori delle gare.

Il primo intervento riguarda uno dei piccoli edifici comunali dimenticati da tempo, l'ex circoscrizione di via Tanas, in cui sorgerà un centro per la famiglia; col secondo si metterà mano alla caserma dei carabinieri di via Gramsci che non appare in splendida forma. Pochi giorni fa la macchina amministrativa ha affidato in via ufficiale i lavori finanziati con bandi che il Comune si è aggiudicato. In via Tanas, con 380 mila euro si porterà avanti un piano di potenziamento dei servizi socio sanitari: prevede di risanare e adibire a nuove funzioni l'ex circoscrizione chiusa da molto tempo. È in condizioni quasi pietose, compreso il giardino che necessita di una pulizia generale e che diventerà un piccolo parco. Lo stabile sarà nell'imminente futuro un luogo “protetto” per consentire agli esperti del settore di mettere in atto politiche si sostegno alle famiglie in difficoltà (ad esempio incontri protetti, percorsi di ricongiungimento). Il piccolo fabbricato è nato una quarantina di anni fa secondo un modello architettonico che aveva permesso di realizzare identici edifici (diventate sedi di circoscrizioni) ad esempio a Is Gannaus, in via Lubiana, in via Ogliastra, in via Lazio, a Cortoghiana e a Bacu Abis. Quella di via Tanas per un certo periodo ha ospitato anche reperti archeologici.

Ammonta invece a circa 420 mila euro la somma che il Comune (delegato in questo caso dallo Stato) gestirà per risanare la caserma dei carabinieri di via Gramsci. «Sono previsti massicci interventi - anticipa l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - che si attendevano da tempo in questi edificio nel cuore della città». Il progetto contempla il risanamento delle murature della recinzione, di parti interne del fabbricato (con alcune modifiche nella distribuzione degli spazi interni al primo piano), la sistemazione dei bagni al primo piano, un nuovo impianto di climatizzazione centralizzato per le due ali dell'edificio, quindi il rinforzo delle strutture di supporto della copertura e infine l'adeguamento di una parte dell'impianto elettrico.

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