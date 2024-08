In via Serra rinasce il murale dedicato a Enrico Berlinguer 

Rinasce a Serramanna il murale dedicato ad Enrico Berlinguer. In via Serra, davanti a quella che è stata la sede dell’ex partito comunista italiano, l’artista di Serramanna Michele Gerra è impegnato da qualche giorno a ridipingere la celebre opera, quasi del tutto cancellata dal tempo. Il murale era stato dipinto nel 1984, all’indomani dei funerali del segretario del Pci, dagli artisti Ferdinando Medda e Luciano Lixi. Gli stessi che oggi sono i direttori artistici della rinascita del murale diventato famosissimo quando venne scelto per la sovra copertina del libro di Peppino Fiori sulla vita dello statista sardo.

«Sono soddisfatto, così si salva un’opera che ha portato lustro al paese. Il murale di Berlinguer rappresenta una piccola pagina di storia del paese», spiega Medda, che a più riprese ha caldeggiato l’operazione recupero dell’opera: una delle più rappresentative della stagione del muralismo a Serramanna, che tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso ha visto protagonisti uno stuolo di artisti (gli stessi Medda e Lixi e, tra gli altri, Antonio Ledda e Adriano Putzolu). «Ho avuto contatti con la Fondazione Enrico Berlinguer, che si è offerta di restaurare il dipinto, ormai quasi sbiadito», diceva qualche mese fa Ferdinando Medda, artista e docente in pensione dell’istituto d’arte di Nuoro, che oggi dirige il cantiere artistico per la rinascita del murale di Berlinguer, finanziato con 10 mila euro proprio dalla Fondazione Berlinguer Sardegna.

