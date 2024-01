«In via Schiavazzi situazione insostenibile» 

Le foto non mentono. La situazione in via Schiavazzi 6/e - tra liquami che invadono il vano ascensore e i pianerottoli generando un odore insopportabile che si diffonde in tutti gli appartamenti e perdite idriche che squarciano i pavimenti esterni - è da tempo sopra il livello di guardia.

Centinaia di persone sono costrette a vivere così da circa un mese in attesa di interventi. Vero è che nel vano ascensore, assieme ai liquami, ci sono rifiuti di ogni genere e qualcuno quei rifiuti li ha gettati. Potrebbero essere una concausa degli intasamenti ma in ogni caso la situazione è, anche sul piano igienico, insostenibile.

Del problema si è fatto carico il consigliere comunale Marcello Polastri, che ha scritto al Comune, all’agenzia regionale Area, Vigili del fuoco e Protezione civile. Nulla è cambiato per ora. «La situazione è insostenibile», ribadiscono i residenti, «non vengano qui a chiedere voti, risolvano i nostri problemi».

