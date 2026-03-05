VaiOnline
Viabilità.
06 marzo 2026 alle 00:12

In via Sardegna modifiche al traffico, deviazioni e disagi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Qualche disagio al traffico, ma con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica della zona. Proseguono i lavori alla condotta destinata allo smaltimento delle acque nell’area di via Sardegna, interventi che comportano modifiche alla viabilità e deviazioni.

Il primo tratto interessato è quello di via Sardegna tra via Cilento e via Vandalino Casu. Qui è stato istituito il divieto di sosta su entrambi i lati per consentire le operazioni di scavo. La stessa limitazione riguarda anche via Cilento nel tratto tra via Sardegna e via Umbria e via Umbria tra via Cilento e via Vandalino Casu. Nello stesso segmento di via Sardegna è inoltre in vigore il divieto di transito in direzione Foro Boario, con deviazione del traffico nelle strade vicine. Agli incroci sono stati introdotti anche alcuni obblighi di svolta per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi.

Le modifiche alla circolazione riguardano anche il tratto di via Sardegna tra via Carnia e via Ruggero Leoncavallo, dove è stato istituito il senso unico di marcia per i veicoli provenienti dal Foro Boario in direzione via Tirso. Nel senso opposto il transito è vietato e i veicoli vengono deviati nelle vie adiacenti. Anche il traffico da via Vandalino Casu verso via Ricovero è stato deviato verso via Marconi. Le limitazioni resteranno in vigore fino al termine dei lavori. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 