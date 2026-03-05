In via Sardegna modifiche al traffico, deviazioni e disagi 

Qualche disagio al traffico, ma con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica della zona. Proseguono i lavori alla condotta destinata allo smaltimento delle acque nell’area di via Sardegna, interventi che comportano modifiche alla viabilità e deviazioni.

Il primo tratto interessato è quello di via Sardegna tra via Cilento e via Vandalino Casu. Qui è stato istituito il divieto di sosta su entrambi i lati per consentire le operazioni di scavo. La stessa limitazione riguarda anche via Cilento nel tratto tra via Sardegna e via Umbria e via Umbria tra via Cilento e via Vandalino Casu. Nello stesso segmento di via Sardegna è inoltre in vigore il divieto di transito in direzione Foro Boario, con deviazione del traffico nelle strade vicine. Agli incroci sono stati introdotti anche alcuni obblighi di svolta per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi.

Le modifiche alla circolazione riguardano anche il tratto di via Sardegna tra via Carnia e via Ruggero Leoncavallo, dove è stato istituito il senso unico di marcia per i veicoli provenienti dal Foro Boario in direzione via Tirso. Nel senso opposto il transito è vietato e i veicoli vengono deviati nelle vie adiacenti. Anche il traffico da via Vandalino Casu verso via Ricovero è stato deviato verso via Marconi. Le limitazioni resteranno in vigore fino al termine dei lavori. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA