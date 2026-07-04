In via Sant’Esu buche riparate con il “fai da te” 

Per i residenti in via Sant’Esu alla periferia di Sestu pochi giorni fa è arrivata una bella sorpresa. Alcune buche della strada, vere voragini, sono state coperte con una riparazione “fai da te”. Un’opera fatta da un privato, non dal Comune. Forse da qualcuno che abita in zona, stanco di rischiare l’incidente ogni giorno. «Chiunque sia stato si merita un grazie di cuore», commenta Maria Saba, residente qui, «martedì ho distrutto l’auto passando su un cratere e pochi giorni dopo ho trovato la sorpresa. Da anni chiediamo miglioramenti per la strada, ora speriamo che con la nuova amministrazione qualcosa cambi, e vengano pulite anche le cunette». Il nuovo asfalto è arrivato da poco, ma non su tutta la strada, per mancanza di risorse economiche. Purtroppo la riparazione fatta da privati resta illegale e si rischia anche una multa. «Stiamo cercando di intercettare fondi nel più breve possibile per un intervento completo», dichiara il nuovo assessore all’Ambiente Francesco Serra.

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