In via San Paolo il deposito dei basoli  

Da via Roma a via San Paolo, a duecento metri dall’ecocentro comunale. Stanno finendo qui, uno dietro l’altro, in un terreno comunale trasformato in deposito temporaneo, i basoli di pietra che le ruspe stanno scalzando da via Roma. Il tempo necessario perché nel tratto del primo cantiere vicino a piazza Deffenu vengano realizzate le due vasche di laminazione destinate a raccogliere le acque piovane che troppe volte si sono riversate in questo punto della città allagandolo. Sarà poi messa in posa la base su cui poggeranno ancora una volta gli antichi basolari.

La rimozione dei lastricati sta procedendo tra non poche polemiche. L’intervento annunciato con procedure di estremo rigore per tutelare il valore storico dei manufatti ha gli occhi puntati. In molti, tra gli “spettatori” della riqualificazione di via Roma, si chiedono se davvero ogni pietra sia stata catalogata e numerata per tornare al suo esatto posto. Una procedura che proprio la Soprintendenza ai beni architettonici avrebbe dovuto garantire. Di numeri impressi sulla pietra, però, non si vede traccia. Per questo crescono i dubbi e si invocano controlli rigorosi. (a. pi.)

