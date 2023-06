In via San Gemiliano nasce il “Bike Park”  

Un evento atteso da tanti appassionati a Sestu. D omani sarà inaugurato il nuovo “Sestu Bike Park”, al km 2 dopo la croce in via san Gemiliano; un ampio spazio dove i ciclisti di ogni livello potranno allenarsi e imparare sotto la guida di istruttori esperti. L’iniziativa è infatti a cura della Sestu Bike Asd, che da anni organizza gare in città. Alle diciotto si terrà la prima lezione, e alle diciannove l’inaugurazione. Seguirà un rinfresco. Per tutti sarà possibile fare una prima lezione di prova gratuita.

RIPRODUZIONE RISERVATA