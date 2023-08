In via Roma tornano gli operai 

Due mesi di stop e adesso la tanto attesa ripartenza. Sono ricominciati lunedì i lavori nel cantiere che porterà alla completa riqualificazione di via Roma, dopo una lunga interruzione dovuta al ritrovamento di alcuni reperti riguardanti le fortificazioni del quartiere Marina, demoliti a metà dell'Ottocento e ora messi in sicurezza. È una sorta di secondo avvio dei lavori, tanto auspicato sia dai commercianti (tantissime le attività che hanno evidenziato un calo di fatturato e clienti nei quattro mesi di cantiere) sia dagli abitanti e da chi passa per via Roma a piedi o in auto (nel lato mare, ora la situazione a livello di traffico si è stabilizzata). Dopo il primo giorno, che ha visto il ritorno degli operai nella fascia centrale della strada, ieri si è lavorato mattina e pomeriggio per cominciare a recuperare il tanto tempo perso. Ruspe in movimento per scavare nella prima parte della strada chiusa al traffico, con l'ultima (davanti alla Rinascente) ora utilizzata esclusivamente come parcheggio da quando, a fine marzo, è stato imposto lo stop alle auto.

Accelerazione

I lavori in via Roma, che porteranno alla realizzazione del waterfront disegnato dall'archistar Stefano Boeri dando un nuovo volto alla zona, sono cominciati a fine marzo e sono proseguiti per due mesi, prima dello stop a seguito della scoperta dei reperti. Un ritorno alla luce della Cagliari che fu, anche se non certo inattesi né nuovi: erano già noti alla Soprintendenza, tanto che era arrivato il via libera della sovrintendente Monica Stochino per la ripresa delle attività. Sarebbe dovuto avvenire a inizio luglio, invece si è resa necessaria un'ulteriore attesa, ora conclusa.

Il programma

«Finalmente i lavori sono ripresi», afferma il sindaco Paolo Truzzu, «eravamo fermi perché stavamo aspettando un materiale particolare, il geo-tessuto, che serve per coprire il ritrovamento archeologico e metterlo in sicurezza, così come ci ha chiesto la Soprintendenza». Il primo cittadino, pur senza sbilanciarsi su quando si concluderà il cantiere, elenca anche i prossimi passaggi: «In questi giorni si sta riprendendo, stiamo incominciando a piazzare nuove condotte per la raccolta dell'acqua piovana e per la realizzazione delle vasche di laminazione. Cercheremo, con la ditta che si è aggiudicata l'appalto, di recuperare tutto il tempo per consegnare il prima possibile i lavori».

Prossimi passaggi

Le tempistiche iniziali per la riapertura di via Roma rinviavano tutto a dopo l'estate, ma questo era prima dei due mesi di blocco: ora bisogna capire di quanto slitterà. La ditta incaricata dei lavori non si è però solo limitata a ricominciare a scavare e a procedere con le attività sulla strada, ma ha anche ripulito la zona davanti a piazza Ingrao, che nel lungo periodo di sospensione si era riempita di erbacce e rifiuti. Questi ultimi sono invece ancora presenti, appena oltre le transenne, ai lati del passaggio pedonale davanti a via Napoli. Il cartello che informa sui lavori, appena oltre piazza Amendola, indica come data prevista per la conclusione dell'intero intervento (che riguarda anche la riqualificazione di piazza Matteotti) il 19 giugno 2024: l'augurio è che ora non ci siano altri intoppi.

