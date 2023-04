In via Roma piccole discariche abusive 

Per capire (anche) perché l’amministrazione abbia deciso di togliere dalla strada i mastelli bastava fare una passeggiata ieri mattina in via Roma lato portici, oltre la recinzione che delimita il cantiere. Discariche abusive abbandonate sul marciapiede e mastelli della spazzatura perennemente esposti. La soluzione al problema sarà (anche) il potenziamento della corriera ecologica, con le nuove corse che partiranno a breve.

Di fronte allo spettacolo quasi quotidiano di via Roma, i turisti (chiedere alle centinaia di crocieristi sbarcati ieri mattina) sono basiti, i cittadini arrabbiati. Un giro per il centro storico intorno a fine mattinata diventa l’occasione per registrare il solito corto circuito e il solito clima da “tutti contro tutti”. «Incredibile è il modo in cui non si rispettano le regole, si lasciano i mastelli per la raccolta fuori orario, non ci si attiene alle indicazioni», dicono alcuni cittadini mentre passeggiano e danno un’occhiata al cantiere. «È semplicemente incredibile, siamo costretti a ospitare i clienti tra i rifiuti, i cattivi odori, uno spettacolo terribile», dicono i ristoratori che rispettano le regole. In attesa di capire come si risolverà il problema, la realtà è certificata dalle immagini di mastelli che diventano un catalizzatore per chi abbandona sacchetti di immondezza, creando piccole discarche che attirano persino gabbiani e piccioni. ( ma. mad. )

