In via Roma lo yacht del magnate libanese 

Ha viaggiato in tutto il mondo, da Venezia a Shanghai, ospitando alcune delle più famose celebrità mondiali. A Cagliari non era mai venuto, l’ha fatto ieri mattina, all’alba, al Molo Rinascita: ecco Chopi Chopi (in arabo significa Veloce veloce) un ottantadue metri (per 13,5) di proprietà del tycoon ed ex premier libanese Taha Mikati, miliardario con un patrimonio stimato di più di tre miliardi di dollari. È arrivato (forse) per uno scalo tecnico: impossibile sapere chi abbia trasportato in città, difficile sapere se tra le 16 persone a bordo ci sia anche l’armatore. All’ora di pranzo di ieri, un grande suv da centomila euro, protetto da guardie del corpo e con vetri rigorosamente oscurati, è arrivato in porto e trasportato alcune persone in un ristorante. Costato oltre 125 milioni di euro (costi di manutenzione ogni anno circa 12 milioni), questo campo di calcio galleggiante extralusso è dotato di cinque ponti (collegati con ascensori), televisori che affiorano dal soffitto e una Jacuzzi sul ponte sole costruita per accontentare le richieste dell’armatore mediorientale. A disposizione dell’armatore c’è pure una pilot house dalla forma circolare, con un ponte privato raggiungibile anche via aerea grazie a un helipad a poppa. Lo spazio dedicato ai passeggeri misura più di mille metri quadrati, solo la cucina è grande 51 mq. Quasi quanto un appartamento medio in città ( ma. mad. )

