Non delude mai. Il Carnevale dei bambini ha portato in piazza le scuole. Un corteo colorato ha invaso via Roma. Seguendo la musica i bimbi hanno ballato regalando sorrisi. L’evento organizzato dalla Pro Loco, con la collaborazione di scuole e Comune, può andare in archivio con un meritato successo. Nella foto di Monica Deidda le mascherine di fronte alla Cattedrale. (f. me.)

