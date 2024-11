In via Roma giochi e area fitness 

Adesso è molto più di un embrione. Ci sono le panchine che guardano verso il porto, le altalene all’interno di un’area giochi per bambini attrezzata, accanto una zona per il fitness. Tutto attorno i basoli riposizionati e alcune piante. La grande piazza per avvicinare la città al mare che sta nascendo in via Roma fa un nuovo pieno di critiche. «Quello che si vede è un’architettura ostile alla città», sintetizza così il signor Maurizio, commerciante in via Roma mentre osserva il cantiere dai fori della rete di recinzione. Il giudizio rimbalza sotto i portici, tra i passanti e i commercianti, e arriva fino a Palazzo Bacaredda. «L’installazione delle altalene a due metri ai binari della metropolitana di superficie», appena arriverà, «costituisce la cifra più evidente della follia di questa opera», dice Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024. E aggiunge: «L’immaginazione al potere è riuscita a trasformare il principale asse viario della città, in Decumano di Cagliari, in un luogo che solo loro potevano immaginare come Monte Urpinu o il Cavalluccio Marino. E neppure su questi aspetti si registrano varianti in corso d’opera da parte della giunta Zedda».

L’attesa

Affacciandosi in via Roma, quello che salta agli occhi in questo momento è la quasi totale assenza di verde. «Da quanto si può vedere, è chiaro che, a seguito della riduzione della parte destinata a prato per via dei basoli, si va a perdere parte della funzione per cui era stato ideato l’intervento ovvero la mitigazione del fenomeno delle isole di calore», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio. «Ma c’è sicuramente una cosa che farà parlare dell’intervento, una cosa che potrà, forse, essere apprezzata solo al termine dei lavori: l’area giochi e le panchine a ridosso delle arterie stradali e in futuro racchiusa tra le corsie della via Roma lato portici e i binari del tram. Tram, si, perché chiamarlo metropolitana è un atto di presunzione. Ma al di là di questo aspetto», continua Mannino, «ho più di un dubbio sulla utilità di un’area giochi in via Roma. Ho paura che, come spesso accade, ci ritroveremo con la classica buona idea, ovvero il tentativo di contrastare le ondate di calore e rendere gli spazi urbani più vivibili, progettata male e realizzata peggio».

Sotto i portici

A sentire i commercianti, che da quasi due anni denunciano i costi altissimi che devono sopportare per via del cantiere, il concetto è lo stesso. «Quello che ci preoccupa fin dall’inizio è che questo progetto di via Roma, che ha un così grande impatto urbanistico, sia stato realizzato senza dialogare con il resto del quartiere», dice Nicola Marongiu, titolare di Sapori di Sardegna. «Via Roma, alla fine, sarà una passeggiata ma a margine di una autostrada, perché via Roma lato porto questo è. E le panchine appena montate, rivolte verso il porto prima del mare avranno la vista delle auto incolonnate», aggiunge. Insomma, «Un cambiamento così radicale e impegnativo avrebbe avuto bisogno di un coinvolgimento maggiore del quartiere che continua a essere all’oscuro sul proprio futuro. Nessuno di noi sa niente sui tempi, nessuno dell’amministrazione si preoccupa di informarci. Nessuno chiede la luna, ma almeno avere le risposte per poter organizzare al meglio la nostra vita lavorativo, quello sì. Anche perché alla fine», conclude, «i benefici della riapertura di via Roma che sicuramente ci saranno difficilmente saranno tali da migliorare una condizione che oggi è molto critica».

