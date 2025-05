In via Roma cedono i cavi della metro: traffico paralizzato 

Un’altra giornata terribile sul fronte del traffico in città. Attorno alle 14 all’altezza di piazza Deffenu sono caduti i cavi elettrici provvisori, “non in tensione”, per la metropolitana di superficie: per quasi due ore la viabilità in via Roma, viale Colombo e via Riva di Ponente è rimasta paralizzata fino alla conclusione dell’intervento dei vigili del fuoco e degli operai per il recupero dei cavi e la messa in sicurezza. Poi, nel pomeriggio e in serata, una serie di incidenti: due tamponamenti sull’Asse mediano, uno sulla statale 195 e un altro alla fine di via Is Mirrionis nel tratto finale prima di piazza d’Armi. Feriti lievi ma viabilità al collasso in più zone della città.

L’imprevisto principale è stato quello di piazza Deffenu: improvvisamente i cavi elettrici – sembra per il cedimento delle fascette in plastica – piazzati in vista della realizzazione della metro leggera dell’Arst, nella corsia centrale di via Roma, sono precipitati. Per fortuna non è rimasto coinvolto nessun mezzo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e degli operai, con gli agenti della Municipale che si sono occupati della viabilità. Alla fine per quasi due ore le ripercussioni sul traffico sono state pesanti.

Poi, in serata, una serie di incidenti ha provocato file e rallentamenti sull’Asse mediano, sulla statale 195 ”rac” e in via Is Mirrionis. (m. v.)

