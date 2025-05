In via Riu Mortu la strada sprofonda: «Intervenite subito»  

Una strada sull’orlo del cedimento. Il traffico giornaliero di auto e bus sta rischiando di causare il collasso di via Riu Mortu. A segnalarlo sono i residenti che attraversano quotidianamente la strada e giorno dopo giorno la vedono sprofondare: lungo la corsia in direzione di via San Valeriano, infatti, l'asfalto laterale sta cedendo sotto il peso dell’eccessiva mole di veicoli.

Il risultato è che, mentre l’asfalto centrale si trova alla sua altezza regolare, il lato destro e sinistro della carreggiata si trovano nettamente più in basso. A complicare ulteriormente la situazione, i crateri che le recenti piogge hanno esacerbato. Un pericolo soprattutto per i motociclisti, tanto che qualcuno comincia a parlare della “nuova via Cabras”. Stando a quanto riportato nel Dup, la manutenzione della strada è prevista nel 2027, ma non è escluso che le interlocuzioni tra Comune e Città Metropolitana possano portare a un’accelerata.

