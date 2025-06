In via Progresso un murale dedicato a Manuela Murgia 

Un nuovo murale colora Monastir. In via Progresso è stata inaugurata un’opera firmata dallo street artist Manu Invisible, dedicata a Manuela Murgia, la giovane donna trovata morta a Tuvixeddu nel 1995. L’opera, intitolata “Memoria”, è un potente omaggio a tutte le donne vittime di violenza. Realizzato in un’unica giornata — dalle 3 del mattino fino alle 19 — il murale raffigura il volto di Manuela, incorniciato da farfalle simboliche. Tre frasi accompagnano l’opera che suonano come un’accusa e una richiesta di giustizia: “Per la libertà che le avete negato. Per la bocca che le avete tappato. Per la vita che le avete spezzato”.

«È stato un momento di forte emozione — raccontano Sonia e Marta Mereu, che insieme alla famiglia hanno scelto di rendere omaggio a Manuela Murgia con il murale — con questo gesto abbiamo voluto dare un’impronta che restasse per sempre nel nostro paese». I familiari di Manuela, che non sapevano dell’iniziativa, hanno partecipato commossi all’inaugurazione avvenuta di fronte a numerosi cittadini, il comando di polizia locale e l’Amministrazione. L’opera è stata terminata dal fratello e dalle sorelle di Murgia: Manu Invisible ha lasciato che fossero i familiari a completare la parete colorando la parola “Memoria” che dà il nome alla rappresentazione.

