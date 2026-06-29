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San Michele.
30 giugno 2026 alle 00:22

In via Premuda cimitero di auto bruciate e rifiuti 

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Sono passate settimane, ma l’odore di bruciato è ancora forte. Era il 6 giugno quando un incendio devastò un deposito abusivo tra via Ardenne e via Premuda, davanti alla mensa universitaria, danneggiando anche un’auto in sosta. I Vigili del fuoco intervennero per spegnerlo. Da quel momento il tempo si è fermato. Nessuna bonifica, con il risultato che lo scenario è indecoroso: un ammasso di materiali fusi e rifiuti cinti da transenne.

«La situazione è insostenibile, siamo costretti a tenere le finestre chiuse», protestano i residenti. Il timore è che le esalazioni, derivanti dalla combustione di rifiuti, possano essere nocive, per cui l’auspicio è che l’area sia bonificata quanto prima. «Via Premuda sta diventando uno schifo», si sfoga Sabrina Deidda, residente a breve distanza. «A parte lo scempio del rogo, i problemi sono tanti». Dai rifiuti alle carcasse d’auto, dal verde poco curato alla presenza di topi e insetti. «Gli scarafaggi sono dappertutto, non possiamo uscire la sera, nelle scale è pieno, in strada non ne parliamo, siamo invasi».

Duro il commento del consigliere comunale Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «Il rione è stato lasciato solo: degrado, insicurezza, spazi pubblici trascurati, residenti costretti a chiedere aiuto senza ricevere risposte adeguate. Servono manutenzioni, controllo, legalità, attenzione sociale. L’Amministrazione ha il dovere di garantirli».

La replica Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia urbana. «Disporrò un sopralluogo nell'area dell’incendio, occorrerà un intervento congiunto di Polizia locale, Patrimonio, Politiche sociali e Igiene. I servizi provvederanno a quanto di loro competenza (compresa la bonifica diretta o di competenza di terzi) non appena saranno completati gli accertamenti in termini di proprietà dell’area e responsabilità».

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