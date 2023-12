In via Porcu lo spettacolo di clown, trampolieri e capoeira 

Dopo il forte vento dei giorni scorsi che aveva costretto ad annullare diverse iniziative, riprendono questa settimana tutti gli appuntamenti dei centri commerciali naturali. Domani e sabato, in via Porcu, verranno recuperati gli appuntamenti saltati venerdì 22 e sabato 23.

Ad aprire il calendario, domani alle 17,30, saranno il teatro del Sottosuolo e Antad teatro: proporranno lo spettacolo “Paradura” con clown e trampolieri e si ballerà al ritmo di samba e capoeira con il samba sociale club e Capoeria oxossi Cagliari. Alle 19 il concerto dei The Wings e la Piccola orchestra Nottedoro mentre in piazza XXVIII Aprile dalle 18 lo spettacolo Retornable di e con Gaspare Perissinotti, clown argentino. Sempre in piazza XXVIII ci sarà il concerto di Big Mama, musica dance anni 70. Alle 21 concerto jazz a Casa Olla di Flavio Boltra.

Sabato 30 alle 17, “Calici sotto le stelle “, degustazione itinerante di vini insieme a concerti e balli di gruppo in piazza XXVIII Aprile con Norm Gomez e Liliana Ramos. Ma la settimana di iniziative si apre già oggi con lo scambio di libri a Casa Olla e la presentazione di diverse opere. Anche il centro commerciale naturale di viale Colombo recupera domani la serata saltata venerdì scorso con degustazioni, balli, concerti e tanto altro. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA