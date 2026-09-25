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Volontariato.
26 settembre 2026 alle 00:34

In via Porcu la festa delle associazioni 

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Torna la festa delle associazioni e del volontariato, organizzata dalla Consulta delle associazioni quartesi e del terzo settore. L’appuntamento è per domani dalle 17 in via Porcu, chiusa al traffico, dove saranno allestiti gli stand di oltre quaranta delle associazioni che operano in città: da quelle di protezione civile, a quelle dell’ambito sanitario a quelle culturali e così via che avranno modo di mostrarsi ai cittadini e di spiegare e dimostrare quello che fanno ogni giorno.

Altri stand saranno allestiti anche all’oratorio Ferrini e a Sa dom’e Farra mentre in piazza XXVIII Aprile ci sarà spazio per la musica e lo sport. Le associazioni iscritte alla Consulta sono oggi un’ottantina. «Una festa di una grande famiglia che ha molti attori», ha detto il presidente della Consulta Alessandro Passera, «vogliamo mostrare quello che tutti i giorni fanno le associazioni sempre a fianco dei cittadini».

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