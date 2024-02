In via Piave una discarica a cielo aperto 

Una vera discarica abusiva. È quella che si è formata a Sestu in via Piave, angolo via Matteotti, in una zona senza edifici, accanto al rio Matzeu.

Un malcostume durato anni che ha portato alla situazione attuale: cumuli di copertoni, materiali di risulta edili come pezzi di ferro e mattoni. E il responsabile sarebbe una persona sola: «Conosciamo bene chi lo fa», dicono i residenti, «abbiamo presentato anche un esposto». Francesca Fadda, anche lei residente vicino, racconta, «stavo portando a spasso il cane, col buio sono inciampata e mi sono procurata un taglio, mi sono alzata solo grazie a dei passanti. Ho ancora la medicazione».

«Conosciamo la situazione, il Comune vuole continuare a reprimere certi comportamenti», commenta l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni. «Svolgeremo presto controlli approfonditi per trovare i responsabili», prosegue il capitano della Polizia Locale Giorgio Desogus.

