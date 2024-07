In via Piave prende forma il nuovo auditorium 

Si appresta a giungere a conclusione la prima parte dei lavori di realizzazione della sala polifunzionale che sta prendendo forma al posto dell’ex mercato civico. «Le operazioni di edificazione dell’auditorium, struttura polivalente che sorge in via Piave, procedono spedite e secondo il ruolino di marcia. Attualmente sono in corso le lavorazioni di tamponatura delle facciate - ha detto il sindaco Ignazio Locci - risultano concluse le strutture portanti, così come si avvicina a termine anche la copertura. Per concludere questo primo lotto, mancano i massetti e le pavimentazioni, nonché i rivestimenti esterni dei prospetti». È la parte più importante quella che si avvia alla conclusione anche se per vedere ultimata la sala polivalente, ci vorrà ancora un po di tempo. La conclusione è fissata, salvo imprevisti per il 2025. «A seguire si procederà con il secondo lotto che porterà a conclusione questa opera che abbiamo fortemente voluto, certi che Sant’Antioco ne avesse bisogno. Nella seconda fase, che dovrà andare a gara si procederà dunque con le rifiniture e gli arredi. A quel punto la città avrà finalmente la sua casa dedicata alla cultura e alle arti in generale».

