In via Monserrato i lampioni sono spenti 

Buio completo dopo il tramonto, in via Monserrato a Sestu. Non si può contare sulla luce di un lampione, piazzato proprio sopra le strisce pedonali e davanti alla chiesetta di sant’Antonio, perché è spento da tantissimo tempo, forse più di un anno. Non cessa la protesta di chi vive e lavora in zona: «Quando esco la sera c’è solo la luce della mia vetrina», commenta Efisio Congiu, negoziante. «Ormai faccio il servizio d’illuminazione, e gratis». C’è preoccupazione anche perché questo è un punto dove spesso gli automobilisti non vanno piano. Negli ultimi mesi ci sono state diverse segnalazione e anche negli uffici comunali il problema è ben conosciuto. Il lampione è gestito da Enel, a cui il Comune ha già segnalato la situazione, sperando che si risolva quanto prima. Altri lampioni sono invece di competenza della ditta Edison, e i guasti possono essere segnalati alle ditte. (g. l. p.)

