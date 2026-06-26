In via Modigliani si convive con una voragine 

Continua a fare la sua (magra) figura la grande voragine di via Modigliani nel rione di Santa Caterina. Si tratta di una buca di oltre 3 metri di lunghezza e altrettanti di profondità, denunciata da mesi, senza che fino ad oggi nessuno sia riuscito a mettere in sicurezza l’area e restituire il tratto di strada interdetto ai residenti e non.

I problemi in zona sono iniziati a fine 2025 con i primi cedimenti del terreno fino al cedimento definitivo. Da allora c’è stato qualche intervento riparatorio, ma che anche causa delle abbondanti piogge di inizio 2026 la situazione è peggiorata. Nel punto in questione passa il canale di scolo che è stato realizzato nell’area situata di fronte alle abitazioni, canale in cui convogliano tutte le acque piovane e detriti che arrivano dalla collina sovrastante. Nello scorso mese di aprile, durante l’intervento di una squadra di operai intervenuti per sistemare la voragine, è stato tranciato un cavo della fibra ottica che ha lasciato i residenti di via Mirò senza connessione internet . Il guasto è stato riparato, ma i residenti, ora aspettano che venga ripristinata la buca e che vengano rimosse le grandi transenne che delimitano l’area. L’assessore alle Manutenzioni, Giuseppe Casti, fa sapere che «appena possibile farlo si interverrà per sistemare la voragine e mettere l’area in sicurezza».

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