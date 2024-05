In via Milano si apre una voragine 

A Guspini, in via Eleonora, in prossimità con l’incrocio di via Milano, si è aperta una voragine che ha creato panico fra i residenti. Lo sprofondamento del terreno ha creato una buca di circa 35 per 90 centimetri con una profondità di circa un metro. Fortunatamente venerdì sera, al momento del crollo, in via Eleonora non transitavano autoveicoli e non sono state coinvolte persone.

I proprietari delle abitazioni vicine sono subito intervenuti segnalando alla meglio agli automobilisti il pericolo venutosi a creare. Sono stati informati anche i vigili urbani, che hanno inviato una pattuglia sul posto, e l’ufficio tecnico comunale che ha recintato l’area mettendo in sicurezza la zona.

L’area tra via Eleonora e via Milano, ricca di sorgenti provenienti da Su Monti Mannu, è attraversata del rio Cabras che, probabilmente a causa delle ultime piogge, ha provocando lo svuotamento del terreno. I responsabili dell’Ufficio tecnico comunale hanno annunciato che saranno fatti dei controlli per accertare le cause dello svuotamento del piano stradale e che i lavori di ripristino inizieranno quanto prima.

