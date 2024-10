In via Mascagni arriva l’asfalto, ok al progetto esecutivo 

Fra non molto gli abitanti di via Mascagni e strade limitrofe non dovranno più fare i conti con i disagi dovuti alla mancanza dell'asfalto.

È stato infatti approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della via, strada sterrata situata accanto al vecchio argine del fiume. Il progetto, il cui importo ammonta a poco più di un milione di euro compresa la progettazione e gli espropri, prevede appunto la posa dell’asfalto, ma anche nuova illuminazione pubblica e una rotatoria tra la stessa via Mascagni e via Beethoven. «Verrà realizzata una nuova arteria viaria», spiega la sindaca Paola Secci, «sarà a due corsie con doppio senso di marcia, ai lati destro e sinistro ci sarà una fila di parcheggi e marciapiedi su entrambi i lati. L’opera sarà completata con la realizzazione di tutti i servizi, i sottoservizi e le reti tecnologiche necessarie. È finanziata con fondi comunali messi a bilancio proprio per questo specifico intervento».

Il tratto di strada interessato dai lavori è lungo poco più di trecento metri, attualmente sterrati, e ricade su un vecchio argine, cosa che ha rallentato l’iter burocratico in quanto è stato necessario commissionare uno studio per la verifica della perdita di funzionalità dell'argine a seguito della deviazione del torrente avvenuto a fine anni Ottanta. «Siamo giunti alla fase di predisposizione del bando pubblico con l’auspicio che per l’inizio del prossimo anno partano i lavori», dichiara Massimiliano Bullita, vice sindaco nonché assessore all’Urbanistica e alla Viabilità, «con la realizzazione di quest’opera, assieme ai recenti lavori in via Verdi, si concretizza una parte importante della tangenziale ovest, ma soprattutto si dà una risposta alle famiglie che da decenni convivono con i problemi derivanti dalla strada sterrata».

Dal canto suo, l'assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni precisa che questo intervento «dovrà durare 200 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna dei lavori, che dovrebbero iniziare presumibilmente a inizio del prossimo anno. Vigileremo sul loro svolgimento per garantire che siano completati entro il termine contrattuale prefissato, in maniera tale da rendere disponibile a tutti i cittadini questa nuova opera pubblica».

