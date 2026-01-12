In via Manno si celebra Sant’Antonio Abate tra messe e benedizione degli animali in piazza 

Si rinnova uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’inverno. Venerdì e sabato la chiesa di Sant’Antonio Abate, in via Manno, ospiterà le celebrazioni in onore del santo eremita, secondo il programma dall’arciconfraternita della santissima Vergine d’Itria.

Il momento culminante sarà sabato, con le sante messe mattutine, la tradizionale distribuzione del pane benedetto, la benedizione degli animali in piazza San Sepolcro nel pomeriggio e, in serata, la messa solenne.

Venerdì, alla vigilia, sono previste la recita del rosario e la celebrazione eucaristica in onore di Sant’Antonio Abate. Durante entrambe le giornate sarà inoltre garantita la disponibilità di sacerdoti per le confessioni, a sottolineare il carattere pienamente spirituale dell’iniziativa.

La festa si inserisce nel contesto di uno dei luoghi più carichi di memoria della città. La chiesa di Sant’Antonio Abate, affacciata su via Manno, nacque come cappella del più antico ospedale cagliaritano e conserva ancora oggi quella vocazione originaria di accoglienza e cura.

