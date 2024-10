In via Laconi torna l’allarme spazzatura 

Non sembra placarsi l’emergenza abbandono di rifiuti a Sestu. In particolare via Laconi da diversi tempo è presa di mira dall'inciviltà di alcune persone. E da anni ormai i cittadini lamentano un continuo peggiorarsi della situazione.

L'ultima denuncia è arrivata via social da una cittadina che ha trovato l'appoggio degli altri residenti, ormai stanchi di assistere all'abbandono indiscriminato di rifiuti. Un grido d'allarme lanciato anche poche settimane fa quando vennero gettati tre materassi proprio nella via, con i rifiuti prontamente rimossi dalla ditta incaricata. Nei giorni scorsi però sono apparsi nuovamente rifiuti di vario genere, proprio vicino alle palazzine: un materasso, cuscini, bidoni contenenti materiali ad uso edilizio, teli e altri rifiuti minori. Dopo alcuni giorni i rifiuti non sono ancora stati rimossi. I cittadini chiedono più controlli, ma soprattutto l'installazione di telecamere che sorveglino la zona. Una soluzione invocata da tempo.

