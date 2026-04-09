In via Giulio Cesare manca solo il guard rail, presto la riapertura 

L’ultimo strato di asfalto è stato posato, in via Giulio Cesare il lavoro della ditta è praticamente giunto al termine. Così come la lunga attesa per residenti e lavoratori della zona.

Le prime indiscrezioni, che troveranno conferma a breve, dicono che la strada sarà riaperta presto, probabilmente proprio entro qualche giorno. Sarà decisiva la sistemazione del nuovo guardrail, poi bisognerà tracciare la segnaletica, e installare l’illuminazione. Ma già prima di finire le ultime due operazioni potrebbe essere di nuovo possibile guidare qui. Quello che è certo è che questa strada chiusa ha messo a dura prova la pazienza di tutti.

Dieci minuti in più da passare nel traffico per chi esce o torna a casa. Guadagni in caduta libera per le imprese. Il prezzo da pagare per avere finalmente un marciapiede in un punto che prima era davvero pericoloso, e perciò era chiesto da residenti e non. I lavori sono iniziati a maggio dello scorso anno, ma hanno avuto diverse complicazioni, tra cui il ritrovamento di un cavo elettrico da spostare, e diversi giorni di maltempo.

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