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Sestu.
10 aprile 2026 alle 00:29

In via Giulio Cesare manca solo il guard rail, presto la riapertura 

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L’ultimo strato di asfalto è stato posato, in via Giulio Cesare il lavoro della ditta è praticamente giunto al termine. Così come la lunga attesa per residenti e lavoratori della zona.

Le prime indiscrezioni, che troveranno conferma a breve, dicono che la strada sarà riaperta presto, probabilmente proprio entro qualche giorno. Sarà decisiva la sistemazione del nuovo guardrail, poi bisognerà tracciare la segnaletica, e installare l’illuminazione. Ma già prima di finire le ultime due operazioni potrebbe essere di nuovo possibile guidare qui. Quello che è certo è che questa strada chiusa ha messo a dura prova la pazienza di tutti.

Dieci minuti in più da passare nel traffico per chi esce o torna a casa. Guadagni in caduta libera per le imprese. Il prezzo da pagare per avere finalmente un marciapiede in un punto che prima era davvero pericoloso, e perciò era chiesto da residenti e non. I lavori sono iniziati a maggio dello scorso anno, ma hanno avuto diverse complicazioni, tra cui il ritrovamento di un cavo elettrico da spostare, e diversi giorni di maltempo.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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