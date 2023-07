«In via Flumentepido liste rispettate?» 

Un’interrogazione al sindaco per segnalare il mancato rispetto delle graduatorie per la scelta degli appartamenti di edilizia popolare di via Flumentepido. «L'assessorato ai Lavori Pubblici ha convocato i nuovi assegnatari degli alloggi Erp di via Flumentepido per la sottoscrizione del contratto di locazione», scrivono i consiglieri di minoranza in Consiglio comunale (prima firmataria Anna Puddu). «Sono pervenute molteplici segnalazioni da parte degli assegnatari definitivi rispetto al fatto che l’amministrazione non abbia provveduto a dare la facoltà di scelta degli alloggi da assegnare secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria».

L’interrogazione precisa che «secondo la normativa di settore la scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria ed è necessario che sia effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata».

I consiglieri di minoranza chiedono al sindaco e alla Giunta «se corrisponde al vero che l’amministrazione in violazione della normativa di settore abbia assegnato in via definitiva gli alloggi di Via Flumentepido non dando agli inquilini la possibilità di scelta dell’alloggio secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria».

