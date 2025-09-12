In via Figari una discarica abusiva 

Bottiglie, lattine, cicche, cartacce, sacchi ricolmi di scarti domestici, pneumatici, paraurti, tastiere, stampanti, fili elettrici, barattoli di vernice, pentole, abat-jour, perfino un’asse da stiro. C’è davvero di tutto nella discarica abusiva che si è formata nel piazzale antistante l’ingresso del parco Cipla, in via Figari, a breve distanza dal supermarket.

Gli abbandoni

Lo scenario è desolante e le lamentele fioccano. Chi abita da queste parti ha evidenziato più volte la sporcizia che c’è vicino ai parcheggi, chiedendo che il Comune sistemi una telecamera trappola. L’abbandono dei sacchi, a quanto pare, è molto praticato in via Figari. E i rifiuti, numerosissimi, vengono perlopiù gettati oltre la recinzione che separa i parcheggi da un terreno privato attiguo ad un nuovo complesso residenziale, dove un tempo c’era il mandorleto.

Le verifiche

Dispiaciuta per l’ennesimo caso in città, l’assessora all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi. «Purtroppo questa è una zona di frequenti abbandoni», riferisce, «ho immediatamente inviato una segnalazione al Servizio e adesso seguirà il procedimento per la verifica della proprietà dell’area. Mi sembra che sia un terreno comunale e in parte privata quindi manderemo la richiesta di pulizia cui farà seguito la diffida ed in ogni caso provvederemo noi al ritiro dei rifiuti come sempre facciamo. Siamo alle solite: c’è una commistione di inciviltà e illegalità probabilmente anche da parte di persone che non abitano lì o che addirittura risiedono in altri Comuni».

Per quanto riguarda le telecamere: «La dotazione che abbiamo attualmente è di 40, tutte mobili, che spostiamo periodicamente al fine di attuare un’azione più efficace. E stiamo provvedendo ad acquistarne altrettante in maniera tale da aumentare la vigilanza, anche con l’operatività della sezione di Ecologia urbana della Polizia locale. Ringrazio i cittadini e le cittadine che stanno “sorvegliando” il territorio e che ci inviano costantemente le loro segnalazioni».

