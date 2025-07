In via Einstein spuntano le vespe orientali 

Via Einstein a Sinnai, una villetta con la recinzione in pietra. Qui in un piccolo spessore ha trovato spazio il nido di una vespa particolare, molto più grande di quelle comuni, con una lunghezza sino ai tre centimetri. Il proprietario della casa, ultranovantenne, non ci ha neppure fatto caso. Sono stati due vicini, Gabriele Pinna Spada, biologo, farmacista, e la moglie Loredana Onidi, docente di Scienze naturali al Motzo di Quartu, a notare questa insolita (per questi posti), mega vespa. Con loro c’era anche il figlio, Stefano Pinna Spada.

L'allarme

Il farmacista ha parcheggiato la macchina, si è avvicinato al muro. E ha avuto il dubbio: «Sono vespe orientali». Ne ha parlato anche col padrone di casa. Da qui la chiamata ai Vigili del fuoco. L’intervento è stato immediato. Tute adeguate al caso, un pompiere ha soffiato qualcosa sul nido che ha stordito le vespe, poi appositamente raccolte e rese innocue.

«Per me – ha ripetuto Gabriele Pinna Spada - sono “vespe orientali” già localizzate in altre parti della penisola. Niente allarmismi, però. Tutte le vespe e le api, possono far male. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato opportuno».

In Municipio

Ne è stato informato anche il Comune. La sindaca Barbara Pusceddu ha dato incarico al tecnico Giuseppe Mereu di contattare il Servizio antinsetti della Città metropolitana. «Si è trattato di una vespa orientale. Non abbiamo avuto comunque altre segnalazioni in merito. Recentemente i Vigili urbani sono intervenuti nel quartiere Pineta dopo alcune segnalazioni. erano sciami di api comuni».

La vespa orientale, dicono gli esperti, «è un insetto riconoscibile per il suo colore rossastro e le bande gialle sull'addome e sulla testa. Può essere pericolosa, ma non più di altre vespe. Le sue punture possono essere dolorose e causare reazioni allergiche. Tuttavia, non ci sono prove che le sue punture siano più pericolose di quelle di altre specie di vespe o calabroni, come il calabrone europeo».

