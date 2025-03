In via Don Minzoni pedoni in pericolo 

Circa venti metri di strada senza un marciapiede che consenta di arrivare in sicurezza da Quartucciu a Quartu. Via Don Minzoni è attraversata da tanti residenti che si spostano a piedi o in bicicletta. Ma proprio in prossimità del tratto che collega le due città, la banchina si interrompe, e chi non dispone di automobile deve camminare in strada. Una situazione segnalata a più riprese negli anni, ma finora rimasta invariata. Una semplice passeggiata o una corsetta vanno quindi effettuati con gli occhi ben aperti, vista l’impossibilità di un tragitto in sicurezza. L'intervento del Comune adottato per rimuovere le sterpaglie a bordo strada ha aiutato ad aumentare l’ampiezza del tratto utilizzato dai pedoni per transitare, ma i residenti sperano che i fondi destinati a migliorare la viabilità del paese possano essere destinati anche all’installazione del marciapiede. (d. l.)

