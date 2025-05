«In via don Giordi strada impraticabile» 

In via Don Giordi, strada di accesso al parco di Molentargius, buche e pozzanghere costellano la strada sterrata, con disagi soprattutto per i residenti che la devono percorrere ogni giorno per raggiungere le loro abitazioni ma anche per i frequentatori dell’oasi naturalistica.

«Non sappiamo più cosa fare» protesta una residente, Rita Mattana, «è un percorso a ostacoli. Quasi tutti abbiamo riportato danni alle auto. Ci sono voragini e avvallamenti che peggiorano quando piove. In tutti questo anni come è possibile che non siano riusciti a risolvere il problema?». La questione è sempre la stessa: all’interno di un parco non si può certo asfaltare e il manto ecologico è stati rimesso in sesto più volte ma purtroppo non in modo duraturo tanto che le buche si riformano dopo poco tempo. Qualche anno fa erano stati addirittura gli stessi residenti a quotarsi e a chiamare una ruspa per livellare il terreno, con l’autorizzazione del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA