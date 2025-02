In via Don Bosco  buche pericolose 

La situazione del manto stradale di via Don Bosco sta peggiorando. Le buche stanno aumentando di numero e di profondità. Anche l'asfalto di via San Gavino, poco prima della rotonda versa in cattive condizioni. Gli automobilisti fanno lo slalom, per quanto possibile, sperando di non dover andare dal meccanico a farsi aggiustare la carrozzeria o cambiare i cerchi delle ruote. I residenti non sanno più che fare. «Non ricordo neanche più quante volte abbiamo chiesto che venisse riasfaltato», sospira Ennio Zedda, abitante di questa via a ridosso del ponte dove passa la metro. «Non ci hanno mai neanche presi in considerazione», lamenta, «eppure la situazione è sotto gli occhi di tutti». Mattia Piras, anch'egli residente di via Don Bosco, aggiunge: «Qui abita gente anche anziana che quando esce di casa ogni giorno rischia di cadere rovinosamente dentro una di queste buche».

