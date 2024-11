«In via Dettori sporcizia e degrado» 

Un gruppo di croceristi spagnoli con il naso all’insù si chiede cos’hanno di storico quei pali e quelle reti. Non possono sapere che via Dettori, nel cuore del rione storico Marina, non è certo un’attrazione turistica, ma è così perché quasi due anni fa (il 7 gennaio 2023) il cedimento del terreno aveva causato crolli che hanno reso inagibili diverse palazzine. La strada era stata chiusa per evitare pericoli ai passanti e riaperta solo dopo un anno, il 24 gennaio 2024.

Da allora poco è cambiato, se non la morte di chi in quella strada ci viveva e aveva investito tutti i risparmi. Uno stallo che coinvolge i gestori delle attività commerciali e i proprietari degli appartamenti, per i quali stanno pagando ancora il mutuo, che hanno subito danni ingenti e sono tuttora in causa per ottenere i risarcimenti.

Chiacchiere e promesse

Alessandro Olisterno è uno dei gestori del Maverick, all’angolo con via Baylle. «Sono stati due anni di chiacchiere e promesse, durante i quali abbiamo avuto solo perdite di tempo». Le cose, almeno per lui sono migliorate da quando via Dettori è stata riaperta. «Quest’anno abbiamo consumato 60 chili di caffè in più rispetto al 2023. Ogni chilo sono 120 tazzine, con tutto quello che ruota attorno, paste, panini e altro». Olisterno si augura che si trovi un’intesa. «È necessario che residenti e commercianti provino a mettersi d’accordo con Abbanoa, solo così si possono tagliare tempi che rischiano davvero di essere lunghissimi».

Alla finestra

L’avvocato Giorgio Concas, studio e abitazione in via Dettori, attendenovità. «Presto in Tribunale ci sarà la prima udienza contro Abbanoa. Stiamo alla finestra per capire come si comporta l’ente gestore della risorsa idrica. Abbiamo subito danni per circa 1,5 milioni di euro. Se concilia, come ci auguriamo, eviteremo lunghe e costose cause in Tribunale». I tempi però sono definiti. «Se così non dovesse essere, in 15 giorni siamo pronti a percorrere le vie legali». Anche l’avvocato mette l’accento sulle condizioni disastrose della strada. «Il Comune dovrebbe procedere a salvaguardare la zona, curare la pulizia e l’estetica. Siamo nel cuore del centro storico e ci sarebbe bisogno di più attenzione da parte dell’amministrazione».

Buio e sporcizia

Raimondo Carboni da dietro il bancone del “Savoia” ne vede di tutti i colori. «Purtroppo siamo all’oscuro di tutto, nessuno ci informa. Una sola cosa è certa: vedere questo sconcio non fa bene alla città e all’immagine di degrado e sporcizia che i turisti si portano dietro. Ma non tutto va male», dice ironico. «Con questo buio è già molto che nessun disperato dorma dietro le protezioni».

Scelte sbagliate

Pietro Paolo Mossone è l’ingegnere che offre la sua consulenza ad alcuni proprietari degli immobili. «La scelta del Comune di sospendere l’attività di monitoraggio è stata inopportuna». Per Mossone gli smottamenti non sono affatto conclusi e potrebbero generare un effetto domino. «La stessa relazione del perito nominato dal Tribunale ha evidenziato l’inefficacia del sistema di puntellazione del fabbricato ai numeri pari, rispetto ai cedimenti che infatti continuano a incrementare inesorabilmente. Un eventuale collasso di porzioni di fabbricato – conclude l’ingegnere – potrebbe coinvolgere sia la strada, sia l’edificio di fronte».

