«In via Dettori buio e degrado» 

Un gruppo di turisti fotografa reti, crepe e pali, pensando si tratti di un sito archeologico. Non ancora. Via Dettori, nel cuore del rione storico Marina, non è certo un’attrazione turistica, ma è così perché poco più di due anni fa (il 7 gennaio 2023) il cedimento del terreno aveva causato crolli che hanno reso inagibili diverse palazzine. La strada era stata chiusa per evitare pericoli ai passanti e riaperta solo dopo un anno, il 24 gennaio 2024. Da allora poco è cambiato. Uno stallo che coinvolge i gestori delle attività commerciali e i proprietari degli appartamenti, per i quali stanno pagando ancora il mutuo, che hanno subito danni ingenti e sono tuttora in causa per ottenere i risarcimenti. Una situazione che sta causando degrado e rischi soprattutto di notte, soprattutto durante i fine settimana, quando quei 30 metri di strada si trasformano in vespasiano, immondezzaio e luogo ideale per agguati. Terra di nessuno in mano a gruppi di ragazzini ubriachi che seminano il panico indisturbati, dove chi abita o lavora lì ha paura di essere rapinato o di essere coinvolto in risse.

Strada al buio

Raimondo Carboni da dietro il bancone del suo bar “Savoia” ne vede di tutti i colori. «Questo sconcio non fa bene alla città e all’immagine di degrado e sporcizia che i turisti si portano dietro. Hanno riaperto la strada ma in questo budello che collega piazza Aramu con piazzetta Dettori è sempre peggio. Dopo i crolli, la vecchia illuminazione è stata sostituita con i led in tutto il quartiere, meno che in via Dettori che rimane al buio. Abbiamo paura e, soprattutto, hanno paura i turisti e i nostri clienti che non si fermano. Ormai non contiamo più le telefonate all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune. La risposta è sempre la stessa. “Ci sono le reti di protezione non possiamo intervenire perché è pericoloso. A noi del rione sembra uno “scaricabarile” che rischia di fossilizzare questo degrado per molti anni».

Degrado e responsabilità

Nicola Belillo è il proprietario di un appartamento di via Dettori non coinvolto nei crolli. «In una società civile non è ammessa questa situazione di abbandono e degrado. La puzza in certi momenti è insopportabile. A prescindere dagli sviluppi giudiziario e dalle responsabilità, il Comune non dovrebbe lasciare una zona così importante in queste condizioni».

Sandra Orrù è la portavoce del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”. «Dalle informazioni ricevute dal Comune, sembra che i cavi elettrici siano stati tranciati da Abbanoa e non è previsto alcun intervento fino a quando non saranno concluse le indagini sulle cause delle lesioni e stabiliti i risarcimenti. L'unica azione fattibile in tempi brevi può essere solo supportata da un intervento dell'assessore Yuri Marcialis o del sindaco Massimo Zedda in modo da attivare un'illuminazione di emergenza. Soluzione tampone che almeno permetterebbe di transitare in sicurezza la notte». Abbona respinge le accuse. «Noi non abbiamo eseguito lavori di nessun tipo, abbiamo assistito alle demolizioni effettuate dal Comune e fatto le prove con tecniche non invasive. Le reti sono ancora disalimentate, infatti ci sono le tubazioni fuori terra».

Soluzione tampone

Da Palazzo Bacaredda annunciano un intervento in tempi rapidi, dopo un sopralluogo. «Il Comune ha speso 400 mila euro per la messa in sicurezza. Non si può intervenire perché è ancora in corso la causa tra i privati e Abbanoa. I lampioni sono sopra le reti di protezione, i tecnici stanno studiando una soluzione temporanea».

RIPRODUZIONE RISERVATA